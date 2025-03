Avião irregular é apreendido em Corumbá em esquema suspeito

Uma ação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, nesta quinta-feira (27), na apreensão de uma aeronave modelo Baron B58 em Corumbá, na região de fronteira com a Bolívia. O avião era transportado em um caminhão que circulava pelo bairro Aeroporto com documentação considerada inconsistente.

O veículo e a carga foram levados ao Pátio do Posto Esdras. Durante análise inicial, foram identificadas diversas irregularidades, tanto na estrutura da aeronave quanto na documentação de transporte e na origem da carga. Também há dúvidas sobre os verdadeiros destinatários do avião e o trâmite aduaneiro envolvido.

Diante dos indícios, a carga foi encaminhada para o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil), por meio da equipe Ícaro, especializada em investigar crimes relacionados à aviação, que dará continuidade ao inquérito.

A delegada Ana Cláudia Medina, diretora do Dracco, afirmou em nota que a "operação reforça o trabalho integrado dos órgãos de segurança no combate aos crimes transfronteiriços, destacando o papel do Mato Grosso do Sul como linha de frente na repressão qualificada ao tráfico aéreo e à lavagem de bens por via aérea".