Bêbada resiste à prisão, tenta subornar PMs e acaba presa em MS

Uma mulher de 42 anos foi presa na madrugada deste sábado (8.mar.25) no bairro Santa Fé, em Campo Grande, após resistir à abordagem da Polícia Militar, tentar subornar um policial e agredir os agentes. Ela estava embriagada e dirigia um veículo com o licenciamento vencido desde 2022.

Durante a Operação Lei Seca, policiais identificaram um Ford Fiesta com a documentação irregular e decidiram abordar a motorista. Ao ser questionada, ela admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em seguida, os agentes pediram que ela saísse do carro, mas a mulher se negou e também recusou entregar as chaves do veículo.

Em um momento de insistência da equipe, a condutora abriu a bolsa e tentou oferecer dinheiro a um dos policiais para ser liberada. Diante da tentativa de suborno, os militares deram voz de prisão, mas ela resistiu novamente, tentou ligar o carro e fugir. Contida pelos agentes, ela reagiu com socos, chutes e chegou a morder a mão de um dos policiais.

Para controlar a situação, os militares usaram spray de pimenta e tentaram algemá-la, mas a mulher seguiu resistindo, desferindo chutes e insultos. Durante a contenção, ela acabou caindo no chão e sofreu escoriações nos joelhos e cotovelo.

A motorista foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Ela responderá por conduzir veículo sob efeito de álcool, corrupção ativa, desacato e resistência à prisão.