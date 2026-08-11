Breno mata as filhas de 3 e 5 anos no Dia dos Pais (vídeo)

Por ciúmes da ex-esposa Jennifer Nayra Alves dos Santos, Breno de Souza Castro, de 24 anos, matou as próprias filhas, Ísis Helena, de 5 anos, e Laís Heloísa, de 3 anos, em São Paulo (SP).

Os corpos das crianças foram localizados dentro de um carro na manhã de domingo (9.ago.26), Dia dos Pais.

Segundo a Polícia Militar, Breno compareceu ao 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e informou aos agentes onde as meninas estavam.

Policiais seguiram até a Rua Luiz Supertti, no Jardim Guanabara, e encontraram as duas crianças mortas no veículo.

O boletim de ocorrência aponta que as vítimas foram asfixiadas.

AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO APÓS SEPARAÇÃO POR TRAIÇÃO

A investigação também reúne o depoimento da mãe das meninas sobre o comportamento de Breno nos meses anteriores ao crime.

Ela contou à polícia que manteve um relacionamento de aproximadamente oito anos com o suspeito e que a separação ocorreu em março, depois de episódios de agressão e traição.

As agressões relatadas pela mulher não haviam sido comunicadas anteriormente às autoridades. Após o rompimento, no entanto, ela afirmou que passou a ser alvo de ameaças e perseguição do ex-companheiro.

O contato entre os dois era evitado inclusive nos momentos em que as crianças iam passar o fim de semana com a família paterna. A mãe costumava entregar as filhas à ex-sogra em um ponto combinado para não encontrar Breno, que vivia no andar superior da residência da mãe.

No fim de semana do crime, as crianças ficaram sob os cuidados da avó paterna. Breno posteriormente buscou as filhas e informou que pretendia levá-las ao Museu do Ipiranga.

A situação passou a preocupar a família depois que a mãe publicou uma fotografia com amigas nas redes sociais e recebeu uma mensagem do ex-companheiro afirmando que ela não voltaria a ver as meninas.

Com o passar das horas, parentes começaram a tentar localizar Breno.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, uma familiar perguntou quando ele retornaria e recebeu como resposta que ninguém mais veria as crianças. O homem também teria dito que mataria as filhas e depois tiraria a própria vida.

A mãe das vítimas foi então para a residência da ex-sogra e permaneceu no local durante a noite, enquanto familiares procuravam Breno e as duas meninas.

Breno foi preso em flagrante por duplo homicídio e violência doméstica. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência ficou sob responsabilidade do 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias.