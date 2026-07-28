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28 de julho de 2026
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IVINHEMA (MS)

"Piedade, senhor, tenho duas filhas", implora jovem assassinado por PMs (vídeo)

Suposto confronto durante abordagem do Choque resultou na morte de dois jovens

Jovens são assassinados pela PM dentro de casa no interior de Mato Grosso do Sul. Choque alega 'confronto'.Jovens são assassinados pela PM dentro de casa no interior de Mato Grosso do Sul. Choque alega 'confronto'.
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Uma câmera de segurança registrou os minutos que antecederam a morte de dois jovens durante uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em Ivinhema (MS).

Os jovens assassinados a tiros foram Lucas Maciel Nunes, de 21 anos, e André da Silva de Andrade Gama, de 22 anos.

As imagens, gravadas às 12h02 deste domingo (26.jul.26), mostram um pedido que não impediu o desfecho da ação.

A dinâmica das imagens é a seguinte:

Seis militares chegam à residência. Cinco invadem o terreno. Um permanece do lado de fora.

Logo em seguida, os primeiros disparos são ouvidos. Parecem ser tiros de uma mesma arma de grosso calibre.  

Outra viatura é vista chegando em frente a casa.

Tudo isso foi captado por uma câmera da casa vizinha, a moradora se assustou com novos disparos e correu para fora da própria casa. 

Ouvem-se choros, desespero, mas o vídeo não permite identificar o momento em que Lucas e André são atingidos.

Um dos atingidos implora:

"Piedade, senhor. Por favor, senhor. Eu tenho duas filhas".

A reportagem também identificou com uso de ferramentas de correção de ruídos, que um dos jovens parece alertar: 

"Não somos bandidos, senhor". 

Veja o vídeo: 

VERSÃO DA PMMS

A versão apresentada pela Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento tático quando encontrou um homem consumindo uma substância semelhante à maconha em frente ao imóvel. Ao receber ordem de abordagem, ele teria corrido para dentro da residência.

A corporação afirmou que, durante a entrada dos policiais, Lucas estaria escondido atrás de uma árvore e teria atirado contra os militares com um revólver calibre .38. Em seguida, conforme a PM, André, teria saído de uma edícula armado com uma pistola calibre 9 milímetros, dando início a uma nova intervenção policial.

Ainda de acordo com a polícia, os dois foram socorridos com vida e encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ocorrência, a PM informou ter apreendido uma pistola Smith & Wesson calibre 9 mm, um revólver Taurus calibre .38, um tablete de maconha de aproximadamente um quilo e 17 porções de drogas, entre haxixe, cocaína e pasta base.

Como de praxe, a PM registrou um B.O unilateral em que diz que "reagiu a uma ofensiva à vida dos militares", o que eles chamam de justificativa plausível para reagir.  

Tags: André da Silva de Andrade, Batalhão de Choque da Polícia, câmera de segurança, Ivinhema, Lucas Maciel Nunes, Polícia Militar
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