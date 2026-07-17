Paulo morre após capotar caminhão na BR-163

O motorista Paulo Mariano, de 72 anos, morreu após o caminhão que ele conduzia capotar no km 495 da BR-163 na saída de Campo Grande sentido Jaraguari.

Já um passageiro de 56 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo apurado, o acidente foi comunicado às 3h da manhã desta 6ª feira (17.jul.26).

Conforme a concessionária Motiva Pantanal, responsável pela BR: "o caminhão transportava sal mineral e tombou após sair da rodovia, parando em uma área verde no canteiro central".

Paulo trabalhava numa empresa na saída para Sidrolândia há cerca de 30 anos. Ele saiu carregado do local para realizar a entrega em São Gabriel do Oeste.