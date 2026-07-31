Corpo de Hasim é encontrado dentro de cobra de 7 metros (vídeo)

Hasim Lumbessy, de 35 anos, que estava desparecido desde da madrugada de 2ª feira (27.jul.26), enquanto caminhava por uma trilha em uma área de mata, foi encontrado morto dentro da "barriga" de uma píton de aproximadamente sete metros nas Ilhas Molucas do Norte, na Indonésia.

Segundo relatos de moradores, Hasim havia passado parte da noite em um bar da região rural e decidiu voltar para casa a pé. Por volta das 3h, ele seguia por um caminho cercado por vegetação quando teria sido surpreendido pelo animal.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades locais e pela imprensa internacional, a píton atacou o homem, enrolou-se em seu corpo e o matou antes de engoli-lo.

Como a vítima não retornou para casa, familiares iniciaram uma busca ainda na manhã de segunda-feira.

Ao longo da trilha, eles encontraram manchas de sangue e diversos objetos que pertenciam a Hasim, entre eles uma mochila, uma lanterna recarregável, uma bolsa transversal e um par de sandálias.

"As buscas levaram os familiares a encontrar sangue no chão e os pertences da vítima", informou o chefe de polícia das Ilhas Sula, em declaração reproduzida pelo jornal britânico The Sun.

As buscas continuaram durante a tarde até que moradores localizaram uma enorme píton escondida sob um bambuzal próximo ao trajeto percorrido pela vítima.

O animal chamou a atenção por apresentar o abdômen extremamente dilatado, levantando a suspeita de que pudesse ter atacado o homem.

Após capturarem a serpente, moradores abriram o animal e encontraram o corpo de Hasim em seu interior, confirmando o pior desfecho para o desaparecimento.

Vídeos gravados no local mostram o momento em que dezenas de moradores cercam a píton antes de abrirem o animal para retirar o corpo da vítima. Eis:

A região onde ocorreu o ataque é cercada por floresta tropical e pequenas propriedades agrícolas, habitat considerado ideal para grandes serpentes. Pítons reticuladas, comuns na Indonésia, estão entre as maiores cobras do mundo e podem ultrapassar sete metros de comprimento.