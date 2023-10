Chacina: 4 homens são executados a tiros de fuzil em residencial

Quatro pessoas do sexo masculino foram executadas a tiros de fuzil calibre 5,56 na madrugada deste sábado (7.out.23), na rua Nespereira, no Residencial Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira seca com o Paraguai.

Segundo o delegado Regional da Polícia Civil, Clemir Vieira, as vítimas estavam chegando na casa, num Ônix placas QAS 7742, quando foram surpreendidos por pistoleiros. Todos morreram com diversos tiros. Também foram recolhidos projéteis 9 milímetros. A polícia disse que encontrou o carro das vítimas ainda ligado.

A informação passada por vizinhos, é que a chacina aconteceu às 4h40. Os bombeiros foram chamados às 5h10, mas nada puderam fazer.

Clemir disse que a investigação do caso está sob responsabilidade do Delegado Júlio César Batista de Lima do 1º DP e que os trabalhos periciais estão sendo realizados com bastante cautela para que as provas e detalhes colhidas possam colaborar na possível elucidação do crime que chocou a população da fronteira.

A perícia técnica da Polícia Civil e a polícia militar já estão no local para investigar e coletar evidências. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.