Curadora desviou R$ 4,3 milhões de idoso com deficiência no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito que apurava a apropriação indevida de recursos pertencentes a uma pessoa idosa e com deficiência. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual, Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

A curadora legal da vítima foi indiciada por se apropriar, de forma reiterada, da renda e de bens do curatelado ao longo de pelo menos dez anos. O prejuízo ultrapassa R$ 4,3 milhões.

Ela responderá pelo crime previsto no artigo 89 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), com agravante de continuidade delitiva.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Brasília, já apresentou denúncia. A pena pode chegar a nove anos de reclusão.