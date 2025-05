Mulher é presa por ajudar filho de 21 anos a trancar idosa e estuprá-la em MS

A Polícia Civil prendeu nesta 4ª feira (14.maio.25), uma mulher de 48 anos suspeita de ter ajudado o próprio filho, de 21 anos, a estuprar uma idosa de 61 anos em Ivinhema. A prisão foi feita por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O crime ocorreu em outubro de 2024. Na ocasião, o agressor foi preso em flagrante no mesmo dia. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil constatou a participação direta da mãe no crime. Segundo apurado, ela empurrou a vítima para dentro de um quarto, trancou a porta com o filho e permaneceu na casa para evitar qualquer interferência.

Diante dos indícios, o Ministério Público apresentou denúncia e a Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita. Após a captura, ela foi levada à Delegacia de Ivinhema, onde permanece à disposição da Justiça.