CV executa na frente dos filhos cozinheira que se recusou a envenenar PMs

Uma ex-cozinheira da Polícia Militar do Ceará foi assassinada a tiros e facadas dentro de casa, na madrugada do último sábado (18.out.25), no município de Saboeiro (CE). Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos, teria sido morta por se recusar a atender ordens de integrantes de uma facção criminosa que exigiam que ela envenenasse a comida dos policiais com quem trabalhou.

A vítima dormia com a filha de 12 anos quando quatro homens invadiram o imóvel, arrombaram a porta do quarto e efetuaram os disparos. Há indícios de que uma faca também foi usada na execução. A adolescente não foi ferida. Outro filho da mulher, que estava em outro cômodo, ouviu o crime.

Conhecida pela proximidade com os policiais da cidade, Ione era considerada pessoa de confiança dentro do destacamento da PM, onde já atuou na cozinha. Segundo apurações, ela vinha sendo ameaçada por criminosos após negar o envenenamento.

Três suspeitos foram detidos, incluindo um adolescente que confessou ter recebido a missão de matar a vítima, mas alegou que desistiu no momento do ataque. Ele apontou outros dois homens como autores do crime. Os suspeitos foram presos com armas brancas, balanças de precisão e materiais ligados ao tráfico de drogas. A Justiça converteu as prisões em preventivas.

A Polícia Civil segue investigando o caso e apura também se a vítima foi alvo de extorsão por parte dos criminosos.