Vídeo: Influenciadora Valeria é executada a tiros durante transmissão 'Ao Vivo'

Valeria Márquez, de 23 anos, foi assassinada na 3ª feira (13.mai.25), dentro de seu salão de beleza Blossom The Beauty Lounge, localizado em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara, estado de Jalisco, no México.

O crime foi registrado, por volta das 18h30 no interior do salão de beleza localizado na Avenida Servidor Público, no bairro Real del Carmen.

"Agentes da Polícia Municipal compareceram ao local após o recebimento do chamado por meio do serviço de emergência 9-1-1, confirmando o falecimento da vítima. Socorristas que também estiveram no local constataram que a mulher já não apresentava sinais vitais", explicou o Ministério Público de Jalisco em nota (a íntegra ).

De acordo com as primeiras linhas de investigação, Valéria estava em seu estabelecimento quando um homem entrou no local e, aparentemente, efetuou disparos com uma arma de fogo contra ela, tirando-lhe a vida.

"A vítima era uma pessoa com presença ativa e influência nas redes sociais. Um agente do Ministério Público, em coordenação com integrantes da Polícia de Investigação, está na cena coletando depoimentos e indícios, os quais serão integrados ao inquérito correspondente com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar o(s) responsável(is). Peritos do Instituto Jalisciense de Ciências Forenses estão realizando o processamento da cena, com fixação e coleta de vestígios. O corpo será encaminhado pelo Serviço Médico Forense às suas instalações, onde será realizada a necropsia e aguarda-se a identificação oficial por parte dos familiares", acrescentou os investigadores.

No momento da execução, Valeria, fazia uma live pra milhares de seguidores n rede social TikTok.

O jornal El Impacrial disse que a amiga de Valéria, Vivian De la Torre, também influenciadora digital é tratada como suspeita. A amiga, porém, postou uma mensagem de pesar pela morte de Valéria:

OUTRA POSSÍVEL LINHA DE INVESTIGAÇÃO

A Procuradoria Geral de Jalisco (PGJE) abriu uma investigação sobre o caso, inicialmente tratando-o como feminicídio.

Relatos indicam que Valeria havia mencionado anteriormente que seu ex-namorado poderia ser responsável por qualquer mal que lhe acontecesse, devido a ameaças anteriores.

No entanto, a PGJE não confirmou oficialmente o envolvimento do ex-namorado no crime.

DADOS DE FEMINICÍDIO

O México está empatado com o Paraguai, Uruguai e Bolívia como os países com as quartas taxas mais altas de feminicídio na América Latina e no Caribe, de acordo com os últimos dados da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, com 1,3 dessas mortes para cada 100 mil mulheres em 2023.

Jalisco está em sexto lugar entre os 32 estados do México, incluindo a Cidade do México, para homicídios, com 906 registrados desde o início do mandato da presidente Claudia Sheinbaum em outubro de 2024, de acordo com a consultoria de dados TResearch.

QUEM É A VÍTIMA?

Empresária, dona de uma salão de estética em Zapopan, Valeria Márquez era conhecida por seus tutoriais de maquiagem e conteúdo de estilo de vida nas redes sociais, acumulando mais de 100 mil seguidores no TikTok e Instagram. Ela também havia participado de concursos de beleza e conquistado o título de Miss Face em 2021. Antes de sua morte, Valeria havia postado uma foto de seu look nos Stories do Instagram.