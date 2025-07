Dado como desaparecido, menino autista de 11 anos é encontrado morto em MS

Hélio Fulitto Neto, de 11 anos, foi encontrado morto na tarde de 2ª feira (7.jul.25) em uma represa próxima à Rua André Loyer, na Vila Operária, em Nova Andradina. O menino, que era autista e tinha dificuldades de comunicação, havia desaparecido no início da manhã, por volta das 6h30, após sair de casa sozinho, segundo relato da família.

De acordo com o avô da criança, Hélio aproveitou um momento de descuido, pegou a chave do portão e saiu acompanhado do cachorro da família. Câmeras de segurança registraram o animal retornando sozinho horas depois, o que levantou o alerta sobre o desaparecimento do menino.

A mobilização foi imediata. Vizinhos, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica participaram das buscas, que duraram quase o dia todo. Peças de roupa da criança foram localizadas próximas a uma valeta com água, o que direcionou as buscas para a área onde, mais tarde, o corpo foi encontrado submerso.

Segundo o delegado da SIG (Seção de Investigações Gerais), Caio Bicalho, o corpo da criança não apresentava sinais aparentes de violência. A principal hipótese investigada é de afogamento, mas a causa exata da morte será confirmada por exame de necropsia realizado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Hélio era acompanhado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e estudava na rede municipal. A Prefeitura e instituições locais lamentaram a tragédia.