VÍDEO: Confusão termina com homem morto a facadas em praça de MS

Um homem em situação de rua morreu após ser esfaqueado durante uma briga na noite de 6ª feira (27.jun.25), em Caarapó. O suspeito, de 27 anos, foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil.

Conforme o site Ligado na Notícia, a vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital São Mateus, mas não resistiu ao ferimento no peito e morreu pouco depois. O nome do homem não foi divulgado.

De acordo com as investigações do Setor de Investigações Gerais (SIG), câmeras de videomonitoramento da praça central registraram o momento da confusão entre quatro pessoas em situação de rua, todas aparentemente embriagadas.

Durante a briga, um dos envolvidos deu uma voadora pelas costas no suspeito, dando início a uma luta corporal. Em resposta, o agressor sacou uma faca de serra e atingiu o peito da vítima com um golpe.

Após diligências e depoimentos de testemunhas, os policiais localizaram o autor por volta das 21h30. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó e permanece preso à disposição da Justiça.