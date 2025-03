Dupla Ã© presa apÃ³s drogar e estuprar estudante durante festa privada

Uma jovem de 21 anos foi encontrada inconsciente em um apartamento no centro de Uberlândia (MG), na madrugada do último domingo (9.mar.25). De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido drogada enquanto participava da festa de aniversário de uma amiga, realizada em um bar da cidade.

Segundo o depoimento da estudante, por volta das 3h da manhã, ela estava bebendo com amigos quando alguém teria colocado uma substância sintética em sua boca. A jovem afirmou que, devido ao estado de embriaguez, não conseguiu identificar quem teria cometido o ato. Ela só recobrou a consciência cerca de duas horas depois, às 5h, quando foi despertada pela amiga aniversariante.

Conforme divulgado pelo jornal Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada diante da suspeita de violência sexual e se dirigiu ao apartamento indicado. No local, os policiais encontraram dois homens, de 25 e 37 anos, além de algumas peças de roupa pertencentes à vítima. A jovem já havia sido levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), referência no atendimento a vítimas de violência sexual.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante. Ambos têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crimes patrimoniais.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, com investigação voltada para o crime de estupro de vulnerável. Conforme as autoridades, a condição de vulnerabilidade da vítima é evidente, uma vez que ela estava sob efeito de álcool e drogas, sem capacidade de consentimento ou resistência.