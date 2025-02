Pais são presos pelo estupro das filhas de 3 e 4 anos em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu, em ações distintas, dois homens suspeitos de estupro de vulnerável. O caso mais recente ocorreu na 4ª feira (26.fev.25), em Anápolis, onde um médico-residente foi detido por policiais do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) após abusar da filha de quatro anos.

A prisão foi determinada pela Delegacia de Proteção à Mulher (Deam) de Mineiros, que investigava o caso após receber uma denúncia. O suspeito tentou fugir se escondendo na saída de emergência do prédio onde mora, mas foi localizado e preso preventivamente. Ele segue à disposição da Justiça.

Na semana anterior, no dia19 de fevereiro, a Delegacia de Quirinópolis cumpriu um mandado de prisão preventiva contra outro homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha, uma criança de três anos.

A investigação teve início após o relato da vítima, e os exames periciais confirmaram os indícios do crime. Com base nas provas, a polícia solicitou a prisão do suspeito, que foi localizada e efetuada. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional e permanece sob custódia.