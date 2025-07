Eliete e a filha morrem após carro cair de ponte a caminho de Ivinhema

As vítimas foram identificadas como Eliete Oviedo Pereira e Ediele Oviedo Pereira, mãe e filha morreram na tarde de domingo (13.jul.25) após o carro em que estavam cair no Rio Ivinhema, entre Nova Andradina e Angélica, na MS-141.

As duas viajavam para um encontro familiar em Ivinhema (MS) quando se perderam no trajeto.

O carro seguia por uma estrada alternativa indicada por GPS e caiu da ponte que passa sobre o rio.

Uma criança de 6 anos, neto de Eliete e filho de Ediele, estava no veículo, mas sobreviveu ao acidente.

A empresária Ariane Oviedo, filha de Eliete e irmã de Ediele, aguardava as duas em Ivinhema para um reencontro. “Fazia sete meses que não via minha mãe. Vim do Paraná para trazê-la minha filha nas férias”, relatou Ariane ao Campo Grande News.

Ela contou que os celulares das vítimas pararam de dar sinal e, pouco depois, recebeu uma ligação informando sobre o acidente. “Uma moça ligou dizendo que o carro havia caído no rio e que meu sobrinho estava bem. Mas minha mãe e minha irmã não sabiam nadar".

Ariane e familiares seguiram imediatamente para o local do acidente, mas as duas já estavam sem vida.“Entramos no rio para tentar ajudar, mas não havia mais o que fazer”, lamentou.

Eliete e Ediele moravam em Campo Grande (MS), onde mantinham um pequeno comércio no Jardim Noroeste.

Segundo Ariane, mãe e filha eram muito próximas e trabalhavam lado a lado: uma com lanchonete, a outra com salão de beleza. “É uma dor imensa. A família está destruída”, disse.

O velório acontece nesta 2ª feira (14.jul.25) na capela da Pax Mundial, na capital.

O sepultamento está previsto para 3ª feira (15.jul.25), também em Campo Grande.

A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades, que investigam se houve falha na sinalização da estrada.

Até o momento, não há registro de outros veículos envolvidos na ocorrência.

O menino de 6 anos, passa bem e está sob cuidados da família.