Empresário de MS erra PIX de R$ 1 milhão e Polícia Civil recupera valor

Um empresário de Mato Grosso do Sul transferiu por engano R$ 1 milhão via PIX para a conta errada, mas teve o valor devolvido graças à rápida atuação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados.

Ao perceber o erro, o empresário registrou boletim de ocorrência na DEPAC. Imediatamente, a equipe da unidade, com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados, iniciou as diligências para localizar o recebedor.

O titular da conta que recebeu o PIX indevido foi identificado e, com intermediação da Delegacia de Corumbá, apresentou-se voluntariamente à unidade policial, acompanhado de um familiar. Ele confirmou que o valor havia sido recebido por engano e, no dia seguinte, realizou o estorno completo.

A Polícia Civil destacou que a ação da DEPAC foi fundamental para garantir a devolução do dinheiro e afastar qualquer suspeita de golpe, como os chamados "falsos estornos", comuns em operações de alto valor.

A instituição orienta que, em casos semelhantes, a pessoa procure imediatamente a polícia, para que medidas rápidas sejam tomadas e a segurança financeira do cidadão seja preservada.