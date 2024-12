Ex-assessor do STJ comprou Rolex de R$ 106 mil com dinheiro vivo, diz PF

A Polícia Federal (PF) encontrou indícios de compras de luxo pagas em dinheiro vivo, incluindo um relógio Rolex de R$ 106 mil, realizadas por Rodrigo Falcão, ex-chefe de gabinete do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do UOL.

Os investigadores também identificaram transferências bancárias mensais do ministro para Falcão, totalizando R$ 140 mil entre abril e outubro deste ano, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos. Og Fernandes afirmou que os repasses eram para pagar contas pessoais, negando qualquer irregularidade.

De acordo com o UOL, Rodrigo Falcão foi afastado do cargo em novembro após buscas realizadas pela PF em Brasília e no Recife, onde foram encontrados documentos e objetos que indicam um padrão de vida incompatível com seu salário, como itens de luxo da Mont Blanc e Kate Spade.

Segundo a PF, Falcão teria sido mencionado em mensagens de um lobista preso na mesma operação, que sugeria influência em decisões judiciais do STJ.

As investigações ainda apuram a possível participação de Falcão e de outros gabinetes do STJ em negociações ilícitas. A PF destacou a necessidade de aprofundar o caso para esclarecer a origem dos pagamentos e as ligações com supostos esquemas de corrupção.