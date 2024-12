Ex-PM dá golpe de R$ 30 milhões e ostenta luxo no mercado financeiro

Um ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Djair Oliveira de Araújo, está sendo investigado pela Polícia Civil (PCERJ) por aplicar um golpe estimado em R$ 30 milhões contra colegas de farda e outros servidores da segurança pública. Utilizando sua experiência na corporação e ostentando uma vida de luxo associada ao mercado financeiro, Djair atraiu dezenas de investidores para sua empresa, convencendo-os a aplicar fortunas.

Golpe milionário e promessa de lucros altos

De acordo com o jornal Metrópoles, o ex-PM, que serviu na corporação por quase 10 anos, utilizava a imagem do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para ganhar a confiança das vítimas. Após pedir desligamento da Polícia Militar em março de 2021, Djair abriu um escritório no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde operava as empresas Dektos e Trade in Flow, apresentadas como referências no mercado financeiro.

Prometendo lucros fixos de até 5% ao mês sobre os valores investidos, Djair conquistou a confiança de seus clientes, muitos dos quais venderam imóveis ou contrairam empréstimos para realizar os aportes. Entre as vítimas, há policiais que investiram até R$ 600 mil, acreditando nas garantias oferecidas pelo ex-militar.

Ainda conforme o Metrópoles, para atrair investidores, Djair utilizava suas redes sociais para exibir uma rotina de luxo, incluindo carros importados e jantares sofisticados, reforçando a imagem de um “gênio” das finanças. Ele alegava faturar diariamente entre R$ 10 mil e R$ 20 mil e oferecia uma promessa de ganhos fixos em um mercado conhecido por sua instabilidade.

A Polícia Civil segue investigando o caso.