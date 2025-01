Expoente do rap, cantora La Brysa é encontrada morta no rio Cuiabá

A rapper Laysa Moraes Ferreira, conhecida como La Brysa, de 30 anos, foi encontrada morta nesta 5ª feira (9.jan.25) nas águas do rio Cuiabá, na capital mato-grossense. A artista, referência do freestyle no Centro-Oeste, é natural de Campo Grande (MS) e estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado após uma denúncia recebida pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A artista estava enrolada em um tapete e presa a uma lata de concreto, indicando uma tentativa de ocultação do cadáver no fundo do rio.

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, segundo informações do portal Olhar Direto, que acompanhou os trabalhos no local. A perícia foi acionada para os primeiros levantamentos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia, que determinará a causa da morte.

Trajetória e legado no Hip Hop

La Brysa acumulava 12 anos de trajetória no rap e oito anos em batalhas de freestyle, tendo conquistado mais de 310 troféus ao longo de sua carreira. Ela começou sua jornada em 2016 e rapidamente se destacou em eventos como o The Big Cypher of Campão e a Liga Breaking, onde foi a única mulher no pódio na edição de 2022.

Entre suas maiores conquistas está a vitória na Batalha Vai Ser Rimando, promovida pelo rapper Emicida. Além disso, foi pioneira em cyphers femininas de Mato Grosso, ajudando a consolidar a cena Hip Hop na região, e lançou um EP e diversos singles. A artista era considerada um ícone no movimento cultural e inspirava nos gerações.

A Polícia Civil investiga o caso.