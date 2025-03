Falsas enfermeiras deixaram homem impotente e lesaram pacientes

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), prendeu na 5ª feira (20.mar.25) Maria Silvânia Ribeiro da Silva e busca Luana Nadejda Jaime, suspeitas de realizarem procedimentos estéticos invasivos de forma irregular em clínicas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. As duas foram alvos da Operação Beleza Sem B.O., que investiga crimes contra as relações de consumo e lesões corporais.

As clínicas foram interditadas em 2024 após fiscalização conjunta da Decon e das Vigilâncias Sanitárias. Apesar das medidas administrativas, as investigadas continuaram oferecendo procedimentos estéticos nas redes sociais sem habilitação legal. Segundo as apurações, Luana e Maria Silvânia apresentavam diplomas falsos ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren), o que resultou no cancelamento dos registros de ambas em novembro do ano passado.

Até o momento, há quatro denúncias contra Luana, incluindo o caso de um homem submetido a um procedimento de "preenchimento íntimo" peniano. A vítima relatou que perdeu a funcionalidade do pênis após a intervenção e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de laudo pericial.

Maria Silvânia responde por uma acusação de lesão corporal grave. De acordo com a investigação, uma paciente foi internada na UTI e precisou ser entubada após aplicação de substâncias injetáveis na clínica Lunar, da qual Maria é proprietária. Ela foi presa preventivamente, enquanto Luana encontra-se foragida e é procurada pela Interpol. Durante as investigações, Luana teria deixado o país.

A Polícia Civil divulgou a identidade das investigadas e o nome das clínicas, com autorização legal, para facilitar a localização de novas vítimas e a obtenção de mais provas.