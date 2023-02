Notícias falsas estão surgindo como um desafio social

Nos últimos anos, a divulgação de informações falsas ou notícias falsas está se tornando um problema social. O rápido aumento de notícias falsas na internet e até mesmo em veículos de notícias tornou difícil para os cidadãos diferenciar entre fato e ficção.

As notícias falsas estão impondo ameaças maiores aos humanos que todos estão minando. Gera desconfiança em algumas instituições e personalidades e põe em risco a vida das pessoas.

Individualmente, notícias falsas ou informações falsas podem encorajar as pessoas a tomar decisões erradas. E no nível social, pode manipular a opinião pública, criar desconfiança, difamar instituições e prejudicar a democracia.

Com o tempo, as notícias falsas estão emergindo como um desafio social, pois podem se espalhar rápida e facilmente pela Internet. O problema é que as notícias falsas têm mais potencial para atingir milhões de pessoas em poucos instantes.

Essa propriedade das notícias falsas é usada para manipulação e propaganda que podem influenciar as eleições e a opinião pública.

FATORES POR TRÁS DA DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS

O aumento das notícias falsas pode ser atribuído a vários fatores. O primeiro fator é o crescimento das mídias sociais que permitem que as pessoas criem e divulguem informações em poucos cliques. Outro fator que desempenhou um papel importante no surgimento de notícias falsas é o anonimato das fontes.

Como resultado, as pessoas podem não saber quem foi o verdadeiro culpado que escreveu e divulgou as notícias falsas.

Outro fator importante por trás da proliferação de notícias falsas são os incentivos financeiros. Muitos sites de notícias falsas espalham notícias falsas para obter benefícios econômicos. Eles sabem que os mecanismos de pesquisa pagam muito por cliques e impressões. Então, eles criam sites e espalham continuamente notícias falsas para obter mais visualizações.

CASOS FAMOSOS DE FAKE NEWS

O primeiro exemplo de notícias falsas é a eleição presidencial dos EUA em 2016, onde diferentes organizações criaram vários sites de notícias falsas. Esses sites de notícias espalham notícias falsas nas redes sociais para construir a opinião pública a favor de um candidato.

Outro exemplo da pandemia do COVID-19 é onde várias organizações e pessoas distribuíram notícias falsas sobre o vírus, suas origens e vacinas. As notícias falsas colocam em risco a saúde de todos.

A falsa notícia sobre as redes 5G causando o COVID-19 se espalhou rapidamente nas redes sociais nos primeiros dias da pandemia, levando ao vandalismo de torres de celular e ao assédio de engenheiros. Por fim, os cientistas médicos vieram desmascarar a teoria e impediram as pessoas de acreditar nelas.

Na Índia, notícias falsas e campanhas de informações falsas espalharam o ódio entre as comunidades e iniciaram uma divisão comunitária entre as pessoas. Infelizmente, essa campanha de informações falsas levou a surtos violentos e resultou na perda de vidas.

CONSEQUÊNCIAS DAS FAKE NEWS

Notícias falsas podem levar à disseminação de informações erradas entre o público. Eles podem levá-los a acreditar em falsas realidades e tomar decisões mal informadas.

Também pode prejudicar a reputação de diferentes indivíduos e organizações. Uma notícia falsa às vezes é suficiente para arruinar a vida, as relações ou a carreira de uma pessoa.

Informações falsas também podem contribuir para a polarização da sociedade. Pode alimentar o ódio entre as comunidades e levar à hostilidade e à violência.

As notícias falsas também podem afetar a confiança das pessoas no jornalismo, especialmente dos jornalistas, o que pode promover ainda mais as notícias falsas.

Por fim, também pode resultar em graves perdas econômicas. Por exemplo, uma história forjada sobre uma empresa pode causar uma queda nos preços de suas ações e uma perda de clientes e oportunidades de negócios.

MANEIRAS DE COMBATER NOTÍCIAS FALSAS

O combate às notícias falsas é um processo contínuo e demorado que exige múltiplas abordagens e esforços de todos.

Aqui estão alguns dos métodos mais eficazes para combater notícias falsas.

USE O RECURSO DE VERIFICAÇÃO DE FATOS

A verificação de fatos é o processo de verificação da precisão das informações, principalmente notícias e declarações. É uma ferramenta essencial para o combate às notícias falsas.

Com esse método, qualquer pessoa pode determinar rapidamente quais notícias ou informações são enganosas ou fabricadas, para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre o que acreditar e compartilhar com outras pessoas. Ferramentas de verificação de fatos, plataformas e pessoas usam várias técnicas para analisar a autenticidade das notícias e ajudar as pessoas a opinar sobre informações autênticas.

EXPERIMENTE O MÉTODO REVERSO PESQUISA POR IMAGEM

Informações falsas são disseminadas principalmente por meio de equipamentos e canais tecnológicos modernos. Portanto, para combatê-la, as pessoas devem aprender a utilizar a tecnologia a seu favor.

Uma técnica avançada que pode auxiliar as pessoas na verificação da autenticidade da notícia é a reversa pesquisa por imagem. Os usuários podem pesquisar por imagem, e uma única consulta pode ser suficiente para autenticar uma notícia.

O método pesquisa por foto pode ajudar os cidadãos a encontrar a origem de uma imagem e determinar se a história e a fonte são autênticas. As pessoas devem sempre usar esse método quando recebem notícias difíceis de acreditar.

A tecnologia pesquisa imagem usa inteligência artificial para analisar fotos e trazer as imagens mais semelhantes para as telas dos usuários. Os usuários podem comparar essas fotos e as histórias para descobrir sua autenticidade.

APOIE O JORNALISMO DE QUALIDADE

No jornalismo, a qualidade é um compromisso dos jornalistas ou meios de comunicação com a imparcialidade, justiça e precisão. Na era em que qualquer pessoa com um smartphone e conexão à internet pode se dizer jornalista, é difícil distinguir entre jornalistas ou fontes confiáveis e aqueles que espalham notícias falsas.

Portanto, apoiar o jornalismo de qualidade não é apenas uma forma de combater as fake news, mas também um investimento na construção de uma sociedade bem informada.

CRIE UMA CULTURA DE CETICISMO

Incentivar uma cultura de ceticismo também é crucial para combater as notícias falsas e seus efeitos. Quando todos começam a fazer várias perguntas sobre uma notícia que veem, leem ou ouvem, eles podem interromper a disseminação de notícias falsas.

Para fazer isso, as pessoas precisam se treinar para pensar criticamente e questionar cada informação que pareça boa demais para ser verdade.

Além disso, os cidadãos devem ser treinados para diferenciar entre clickbait e manchetes normais. Essa prática acabará desencorajando os propagadores de notícias falsas.

OS GIGANTES DA TECNOLOGIA DEVEM SE ENVOLVER NO PROCESSO

Os jogadores proeminentes no mundo tecnológico, como Facebook, Twitter e Google, são as principais fontes que as pessoas usam para espalhar notícias falsas. Quando esses e outros grandes nomes do mundo tecnológico têm o poder de moldar o que as pessoas assistem e leem, são eles os responsáveis por deter as fake news.

Eles podem combater notícias falsas melhor do que ninguém. Além disso, eles podem acabar com as notícias falsas de diferentes maneiras. Por exemplo, mídias sociais e mecanismos de pesquisa podem usar ferramentas de verificação de fatos para identificar e sinalizar notícias falsas. Além disso, eles também podem atualizar seus algoritmos para priorizar fontes autênticas e rebaixar aquelas com histórico de divulgação de notícias falsas.

CONCLUSÃO

Em última análise, as notícias falsas são, sem dúvida, um desafio social que pode ter consequências significativas. Por exemplo, informações falsas e fabricadas podem influenciar eleições e forçar as pessoas a fazerem escolhas erradas, colocando em risco a saúde pública.

Abordar e controlar a rápida disseminação de notícias falsas exige um esforço coletivo de todos, incluindo jornalistas, empresas de tecnologia e cidadãos comuns. Verificando os fatos antes de acreditar e divulgando informações, apoiando jornalismo e jornalistas de qualidade, aprimorando a alfabetização midiática, criando uma sólida cultura de ceticismo e utilizando tecnologias avançadas como reversa pesquisa por imagem, podemos controlar a disseminação de desinformação e promover jornalismo de qualidade.

Além disso, grandes gigantes da tecnologia, especialmente mecanismos de busca, redes de mídia social e empresas de tecnologia, devem desempenhar seu papel no controle da disseminação de notícias falsas.