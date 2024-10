Fazendeiro toma multa de R$ 80 mil por abandonar gado agonizando

A Polícia Militar Ambiental de Costa Rica aplicou uma multa de R$ 80 mil a um proprietário rural após constatar maus-tratos a bovinos e danos em Área de Preservação Permanente (APP) em sua fazenda. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, que levou a equipe até o local, onde foram encontradas condições precárias para o gado, sem acesso adequado a alimentação ou água. A vegetação dos pastos estava completamente degradada, sem ração, silagem ou pastagem disponível para os animais.

De acordo com o relatório, os bovinos, em busca de água, tentavam acessar um córrego na propriedade, mas muitos ficavam presos em um brejo localizado na área de preservação e morriam agonizando. Ao todo, foram encontrados 10 bovinos mortos, além de 13,14 hectares da APP danificados devido ao pisoteio dos animais, que não tinham cercamento adequado ou acesso apropriado ao curso d’água.

Além da multa, o proprietário foi notificado a elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA) e registrar o passivo ambiental no Cadastro Ambiental Rural (CAR-MS), conforme previsto na legislação ambiental. O caso ressalta a importância da preservação ambiental e do bem-estar animal, com a Polícia Ambiental reforçando a fiscalização na região.