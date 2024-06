Fernando morre após colidir moto com caminhão boiadeiro

Fernando Alexandre do Nascimento, de 31 anos, morreu na manhã deste sábado (15.jun.24), após colidir frontalmente sua Honda Biz contra uma carreta boiadeira no km 729 da BR-163, em Coxim (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, há a suspeita que Fernando tenha invadido a pista contrária e batido de frente com a carreta Mercedes Benz, que transportava gado de Coxim para Campo Grande.

O motorista da carreta, C.L.O., de 39 anos, relatou que tentou desviar para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

O óbito de Fernando foi confirmado no local pela equipe da CCRMS Via, que atendeu a ocorrência juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a perícia e a Polícia Civil para os procedimentos necessários.