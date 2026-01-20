Foragido, Adriano matou o próprio pai a tiros na frente de 6 crianças

Romário Paes Cardoso, de 70 anos, foi assassinado pelo filho, Adriano do Couto Marques, de 40 anos, na tarde do domingo (18.jan.26) no Jardim Colúmbia, em Campo Grande (MS).

O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua Guia-Miçu.

A polícia suspeita que Adriano o matou a tiros.

A perícia técnica disse, preliminarmente, que Romário foi atingido por cerca de seis disparos na região da cabeça.

Romário e o filho moravam no mesmo terreno, dividindo o espaço em casas separadas.

Investigações preliminares apontam que o conflito começou entre a madrasta e a esposa do suspeito.

A discussão inicial teria sido motivada por brinquedos de crianças deixados no quintal compartilhado.

Adriano teria saído de casa para intervir na briga e confrontado a companheira do pai.

Romário, que estava com um vizinho, tentou defender a esposa ao perceber a agressão iminente.

Durante a intervenção do pai, o filho sacou a arma e efetuou os disparos à queima-roupa.

O delegado Felipe Rossato disse que o autor atirou uma vez e retornou para disparar novamente contra a vítima já caída.

A cena do crime foi presenciada por aproximadamente seis crianças que estavam no imóvel, alguns eram filhos do autor e netos da vítima.

Após o homicídio, Adriano fugiu do local conduzindo uma motocicleta.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou a cumprimentar moradores vizinhos durante a fuga.

A esposa de Adriano deixou o local de carro, mas retornou posteriormente para falar com as autoridades.

A Polícia Militar isolou a área para a realização dos trabalhos periciais e coleta de provas.

Duas mulheres foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento formal sobre o caso.

As autoridades seguem em busca do suspeito e investigam a qualificação do homicídio.