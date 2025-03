Funcionário da Caixa fraudou 400 clientes e desviou de R$ 1 milhão

A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal (CEF) por furto mediante fraude, na última 5ª feira (27.mar.25), em uma agência localizada no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).

Com apoio da equipe de prevenção a fraudes da CEF, as investigações apontaram que o suspeito alterava dados cadastrais de clientes da agência, incluindo beneficiários do programa Bolsa Família. As alterações permitiam a transferência de valores sem autorização dos titulares das contas.

Segundo a apuração, mais de 400 cadastros foram manipulados de forma fraudulenta, gerando prejuízo estimado em R$ 1 milhão. A prática era realizada dentro da própria agência bancária.

Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado e está à disposição da Justiça. Ele responderá por furto mediante fraude.