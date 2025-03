Funcionário desvia 260 litros de diesel de construtora para revender

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), prendeu em flagrante um motorista de 51 anos na noite de 6ª feira (14.mar.25), acusado de furtar aproximadamente 260 litros de óleo diesel de uma empresa de pavimentação. O caso ocorreu na Avenida Guaicurus, próximo à BR-163, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o proprietário da empresa percebeu a ação criminosa e abordou o funcionário no momento em que ele subtraía o combustível de uma das carretas. O dono acionou a equipe do Garras, que foi até o local e ouviu a confissão do motorista. Ele ainda levou os policiais ao endereço onde revendeu o material furtado.

O diesel estava armazenado em 13 galões de 20 litros cada e foi encontrado com um homem de 58 anos, que alegou ter pago R$ 1.000 pelo combustível, mas disse não saber que era fruto de furto.

O motorista foi preso em flagrante e autuado por furto qualificado pelo abuso de confiança. Já o comprador responderá por receptação culposa. O combustível recuperado foi devolvido à empresa prejudicada. Ambos permanecem à disposição da Justiça.