Ladrão que 'sumiu' após furto viralizar morre em confronto com a PM

Um homem de 49 anos, identificado como Marcos Jair Dias, morreu na noite de 3ª feira (28.jan.25) após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar no bairro Jardim Samambaia, em Campo Grande. Ele foi atingido por disparos após apontar uma arma para os policiais, durante uma tentativa de fuga.

De acordo com a polícia, Marcos Jair dirigia um Renault Kwid com placas adulteradas quando foi localizado pela equipe. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir em alta velocidade e, em seguida, abandonou o veículo e se escondeu em uma residência.

Durante as buscas, foi encontrado no quintal da casa, onde teria apontado uma arma para os policiais, que reagiram. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

No carro que ele utilizava, os agentes encontraram objetos furtados, incluindo um tablet e um cartão bancário de uma vítima que havia registrado o crime na madrugada do mesmo dia. Além disso, uma denúncia anônima levou a polícia a um outro imóvel, onde foram localizados diversos itens suspeitos de furto.

HISTÓRICO

Marcos Jair tinha uma longa ficha criminal, com passagens por furtos, receptação, porte ilegal de arma e adulteração de veículos. Ele era conhecido por invadir comércios e residências para furtar eletrônicos e outros objetos de valor.

Nos últimos dias, estava desaparecido da região onde costumava agir, após imagens de segurança com seus crimes viralizarem nas redes sociais. A ocorrência foi registrada na Depac-Cepol e as armas utilizadas na ação foram encaminhadas para perícia.