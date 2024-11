Gabriel invade Posto de Saúde e mata médico Edvandro a facadas

Gabriel Nogueira da Silva Mattos, de 27 anos, matou o médico Edvandro Gil Braz, na manhã desta 2ª.feira (18.nov.24), no Unidade Basica de Saúde (PSF) II, Firmo Inácio da Silva, na Rua Domingos da Silva, no Centro, Douradina (MS).

O criminoso desferiu 8 facadas contra a vítima.

O médico chegou a ser socorrido por uma equipe da CCRMS Via, concessionária que administra a BR-163, foi encaminhado para o Hospital do Coração, em Dourados, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Depois do crime, Gabriel roubou uma bicicleta e foi preso pela PM (Polícia Militar) nas proximidades do distrito do Bocajá.

Ele está na delegacia da cidade e será autuado em flagrante por homicídio.