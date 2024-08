Gerente de posto é preso por fraude que deixou prejuízo de R$ 2 milhões a clientes na Capital

A Polícia Civil prendeu na 5ª feira (22) o gerente de um posto de gasolina na Vila Carvalho, em Campo Grande, acusado de fraudar o medidor de gás do estabelecimento.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com o apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon).

As investigações, que contaram com a assistência técnica do setor de manutenção e engenharia da MSGÁS, revelaram que o gerente, um homem de 43 anos, manipulava o medidor de gás para que os veículos fossem abastecidos sem que o volume de gás fornecido fosse registrado corretamente pela empresa.

Esta fraude permitia ao posto vender o gás a um preço R$ 0,23 mais barato que o da concorrência. De acordo com estimativas da empresa, o prejuízo causado pela fraude alcança R$ 2 milhões. Em resposta à descoberta, o Procon lacrou o posto de gasolina, interrompendo suas operações.