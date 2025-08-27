Glaucia desaparece após viajar para conhecer namorado da internet

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Glaucia Regina Corrêa, de 50 anos, que viajou de Santarém (PA) para Goiás no dia 24 de agosto. Ela pretendia se encontrar com um homem com quem mantinha relacionamento virtual.

Segundo a filha, Caroline Corrêa, Glaucia embarcou em um ônibus rumo a Goiânia e chegou na cidade na terça-feira (26) por volta das 6h. Desde então, não houve mais contato com a família.

Caroline relatou que o celular da mãe está desligado e que as redes sociais dela foram supostamente hackeadas pelo homem que ela foi encontrar. A família teme pela segurança de Glaucia.

“Ela conheceu esse homem pelas redes sociais e nunca tinha visto ele pessoalmente. Saiu de casa sem avisar ninguém e desde então não sabemos nada”, contou Caroline.

Glaucia é mãe de três filhos e proprietária de uma lanchonete em Santarém. O desaparecimento foi registrado nas Polícias Civis do Pará e de Goiás.

O último contato presencial da filha com Glaucia foi no sábado (23), quando jantaram juntas. No dia seguinte, ela viajou sem informar familiares, mas prometeu dar notícias ao chegar em Goiás.

A família confirmou que a mulher desembarcou com os demais passageiros do ônibus, mas não conseguiu mais contato após a chegada.

Caroline revelou que dois dos três filhos não aprovavam o relacionamento da mãe, que consideravam abusivo e controlador. O homem exigia comportamentos e monitorava a rotina de Glaucia.

“Ela tinha que tirar fotos para ele se demorasse a responder mensagens. Era muito controlador”, disse Caroline. O caso preocupa pela dinâmica abusiva relatada.

A polícia já recebeu foto e nome do suspeito, mas acredita que ele não utilizava identidade verdadeira nas redes sociais. Investigação segue em andamento.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Glaucia Regina Corrêa seja comunicada à polícia ou pelos contatos familiares: (93) 99163-4378.