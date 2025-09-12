Golpista usa identidade falsa e engana idosa holandesa em fraude de R$ 300 mil

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref) da Deic, prendeu na 5ª feira (11.set.25), em Aparecida de Goiânia, um homem de 60 anos suspeito de aplicar um golpe de quase R$ 300 mil contra uma idosa de 74 anos que vive na Holanda e tem dupla cidadania. A vítima, conhecida por seu trabalho social, foi enganada durante cerca de três anos.

Segundo as investigações, o suspeito criou a identidade falsa de “Nabu Badona”, apresentando-se como pecuarista de Palmas (TO) com imóveis em Goiânia e Anápolis. Para conquistar a confiança da idosa, dizia ser benfeitor e alegava doar caminhões de arroz a instituições de caridade, como a Vila São Cotolengo, em Trindade.

Ao longo do tempo, inventou histórias para obter dinheiro, incluindo a promessa de trocar um imóvel em Palmas por outro em Goiânia. As conversas analisadas pela polícia mostram manipulação emocional, com promessas não cumpridas, justificativas evasivas e até menções religiosas para convencer a vítima a fazer transferências em euros por meio de empresas de câmbio.

O golpe foi descoberto após o filho da vítima identificar inconsistências e alertá-la. Quando tentou recuperar o dinheiro, a idosa foi bloqueada pelo suspeito em todas as plataformas de contato.

A polícia constatou que o homem já tinha histórico criminal no Tocantins, incluindo ocorrência por infração ao Estatuto do Idoso, em que usou método semelhante para enganar outra vítima em Gurupi, além de registros de ameaças contra familiares. Para dificultar a localização, vinha se deslocando entre cidades de Goiás e Tocantins. Durante interrogatório, confessou ter se apropriado do dinheiro.