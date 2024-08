Homem é preso em MS por matar o gato da vizinha com espingarda de pressão

Um ato de crueldade contra animais abalou a comunidade de Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande, na 2ª feira (26.ago.24). Um homem foi preso em flagrante após atirar e matar o gato de estimação de sua vizinha com uma espingarda de pressão.

A situação desencadeou uma rápida resposta das autoridades. A proprietária do gato acionou a Polícia Civil após observar o autor manipulando a arma em sua propriedade. Segundo o relato da vítima, ela testemunhou o momento em que ele disparou contra o gato, que estava próximo à horta dele, resultando na morte instantânea do animal.

A vítima ainda relatou ter visto o agressor cavando um buraco com o corpo do gato ao lado. A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, deslocou-se imediatamente ao local.

Durante a abordagem,o homem inicialmente negou as acusações, mas posteriormente admitiu ter disparado a espingarda de pressão, alegando que sua intenção era apenas "assustar" o gato e não causar-lhe danos.

O corpo do animal foi encontrado enterrado próximo ao terreno do homem, que foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais, conforme estipulado pela Lei 14.064/2020. Essa legislação, que endureceu as penas para crimes contra cães e gatos, prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de posse de animais. Se o ato resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.