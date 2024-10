Homem mata segurança, dispara contra clientes e atinge criança

Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos, foi morto a tiros na noite do domingo (13.out.24), no Puxadinho Gastro Bar, onde trabalhava, no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal.

Além da vítima fatal, uma criança de dez anos foi atingida na cabeça. Ela foi levada por pessoas que estavam no bar para um quartel do Corpo de Bombeiros. Os militares o levaram para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) ainda consciente, mas desorientado.

O segurança foi executado a tiros pelo cliente que não quis pagar a conta no Puxadinho Gastro Bar, no DF. Foto: Reprodução

Ontem a PM informou que o menino havia falecido. No entanto, familiares informaram, na manhã desta segunda-feira (14.out.24), que ele está internado no Hospital de Base. Em nota, o Iges-DF confirmou que a criança está internada na UTI pediátrica da unidade.

Outras quatro pessoas foram atingidas no tiroteio e levadas para o HRT. Uma delas foi a mãe da criança, que foi atingida por um tiro nas costas.

Segundo os policiais, os relatos são que o assassino tentou sair bar sem pagar a conta, mas foi impedido por Jorny. Então, o criminoso sacou a arma e alvejou fatalmente o trabalhador e clientes do bar.

Um funcionário do estabelecimento que deixou o assassino armado entrar sem ser revistado foi preso, segundo a Polícia Civil.

Até a última atualização desta reportagem, o autor dos disparos não havia sido identificado e preso. O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia, no Riacho Fundo II.