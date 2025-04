Homem não aceita fim e tenta matar mulher a facadas no Tiradentes

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã do domingo (6.abril.25), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O crime ocorreu após ela informar ao companheiro que não queria mais continuar o relacionamento. O agressor reagiu de forma violenta e a atacou com uma faca.

Segundo informações, o casal havia reatado o relacionamento há cerca de um mês e saiu na noite anterior, mas uma crise de ciúmes resultou em discussão. De volta à residência, a mulher pediu o fim do relacionamento. Pela manhã, o homem ameaçou explodir a casa ao ligar o gás, e em seguida, esfaqueou a vítima.

A mulher sofreu ferimentos graves no abdômen e uma lesão profunda na região íntima. De acordo com os relatos, o agressor teria dito que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

No momento da agressão, estavam na casa as duas filhas da vítima, de 13 e 15 anos, além de um genro e dois netos. As adolescentes presenciaram o crime e acionaram a polícia. A vítima foi socorrida pela família até o Centro Regional de Saúde Tiradentes e, devido à gravidade das lesões, transferida para a Santa Casa. O autor fugiu e ainda não foi localizado.