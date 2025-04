Polícia fecha laboratório clandestino de remédios para emagrecer

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 1ª Delegacia Regional de Goiânia, deflagrou na 5ª feira (3.abril.25) a Operação Placebo, para investigar a venda irregular de medicamentos para emagrecimento. A ação foi motivada por denúncia da Vigilância Sanitária de Goiânia, que participou da operação ao lado da Superintendência da Polícia Técnico-Científica.

A principal investigada é uma mulher que promovia, em suas redes sociais, a venda de medicamentos para emagrecer com aplicação oral. A substância, no entanto, é de uso exclusivo por via subcutânea e produzida por uma indústria farmacêutica reconhecida. Ela é dona de uma empresa de suplementos, gerida em sociedade com o marido e outro sócio.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três imóveis ligados ao grupo: duas empresas e uma residência utilizada como laboratório clandestino. No local, foram presos em flagrante um homem e uma mulher, ambos maiores de idade, por crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e venda de produtos medicinais.

No imóvel, em condições precárias de higiene, os policiais encontraram milhares de caixas de medicamentos controlados, muitos já prontos para venda. Segundo as investigações, os produtos eram anunciados como naturais, mas há indícios de que continham substâncias inibidoras de apetite.

O principal item comercializado era apresentado como uma versão oral de um medicamento que, originalmente, só deve ser aplicado por injeção subcutânea.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao Poder Judiciário. As investigações continuam.