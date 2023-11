Identificado vendedor morto a facadas ao oferecer paçoca para criança

Foi identificado como sendo Giovane Ferreira da Silva Oliveira, de 29 anos, o vendedor de paçoca assassinado por um homem de 41 anos que saia, na 6ª feira (3.nov.23), com filha de 2 anos, do Supermercado Giassi, na Rua São Paulo, no Bairro Victor Konder, em Blumenau (SC).

Como mostramos aqui no MS Notícias, o pai da garotinha teria se irritado com a insistência do vendedor em oferecer paçocas e por isso desferiu diversas facadas contra o jovem mesmo diante da criança. Veja o vídeo brutal aqui.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o ambulante já estava morto.

O assassino, que teve uma lesão na mão ao esfaquear o vendedor, aguardou a chegada da polícia e se entregou. Ele foi levado para atendimento e, em seguida, à delegacia local. O nome do autor ainda não foi divulgado.

A Justiça Catarinense decidiu ainda na 6ª feira (3.nov), manter preso o autor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia no sábado (4.nov), após manifestações do Ministério Público.

A decisão do juiz de plantão foi tomada com base na “periculosidade social e da gravidade da ação, que causou forte temor na comunidade”, cita o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) em nota. No documento, o magistrado destaca, ainda, que “a prisão preventiva mostra-se necessária para preservar a credibilidade da justiça, tendo em vista que se busca, por ora, amenizar os resultados nefastos do crime”. A defesa do suspeito informou que irá recorrer da decisão de mantê-lo preso preventivamente.

Como havíamos mostrado aqui, o advogado de defesa Rodolfo Warmeling disse que o assassino só estaria "defendendo-se de uma ameaça a ele e sua filha" e que o autor usou a arma que estaria com a própria vítima. Apesar dessa alegação, o delegado do caso, Rafael Lorencetti, revelou que testemunhas relataram em depoimento que o autor do crime portava a faca, descartando a versão de que a arma pertencia ao vendedor.

A Polícia Militar afirma que, além dos depoimentos de testemunhas, coletou imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por testemunhas.