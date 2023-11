Vídeo: diante da filha de 2 anos, homem mata vendedor de paçocas a facadas

Um homem de 41 anos que saia, na 6ª feira (3.nov.23), com filha de 2 anos, do Supermercado Giassi, na Rua São Paulo, no Bairro Victor Konder, em Blumenau (SC), matou a facadas um jovem de 29 anos que estava em situação de rua e vendia paçocas em frente ao estabelecimento comercial.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o autor usa uma faca para desferir diversos golpes contra a vítima. Em seguida, ele sai e vai ao encontro da filha, que estava na calçada. A criança viu todo o episódio de violência brutal cometido pelo pai.

Segundo um Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar catarinense, o crime teria ocorrido após o homem em situação de rua oferecer paçocas à criança quando ela e o pai entravam no estabelecimento.

Quando o pai e a gorotinha saiam, o ambulante os abordou novamente lhes oferecendo paçocas e isso irritou o pai da criança que reagiu agressivamente. A situação evoluiu para uma discussão que terminou com o assassinato do jovem vendedor de maneira brutal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o ambulante já estava morto.

O assassino, que teve uma lesão na mão ao esfaquear o vendedor, aguardou a chegada da polícia e se entregou. Ele foi levado para atendimento e, em seguida, à delegacia local. Os nomes do autor e da vítima não foram divulgados.

A Rede de Supermercados Giassi emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com as famílias dos envolvidos. A nota diz ainda que a empresa está colaborando com os órgãos responsáveis para apurar a ocorrência registrada em frente a sua unidade e que segue à disposição para esclarecimentos que possam contribuir com a investigação.

Veja imagens do momento do ataque:

OUTRO LADO

O advogado de defesa, Rodolfo Warmeling, disse que o assassino só estaria "defendendo-se de uma ameaça a ele e sua filha" e que o autor usou a arma do morador de rua. "A ação foi instintiva de um pai [autor do crime] que estava na eminência de uma grande ameaça que colocava em risco não somente à sua integridade física, mas também, a de sua filha menor que conta com pouco mais de 2 anos de idade", conta o advogado ao jornal O Município de Blumenau.

Conforme Rodolfo, o autor do crime teria desarmado a vítima, que estaria com a faca. Em seguida, ela foi usada no homicídio. “É um fato lamentável oriundo de um pai que se viu ameaçado por um cidadão que desrespeitou todos os limites toleráveis, sobretudo, ao ameaçar a integridade física de uma criança com menos de 3 anos de idade”, defendeu Rodolfo.