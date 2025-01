Idoso cai em 2 golpes na mesma noite e perde mais de R$ 15 mil em MS

Um idoso de 74 anos perdeu R$ 15.174,98 ao ser vítima de dois golpes sucessivos, na noite da 3ª feira (28.jan.25), em Dourados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e está sob investigação.

O primeiro golpe ocorreu por volta das 20h, quando o idoso recebeu uma mensagem no celular de um suposto amigo pedindo um empréstimo via Pix de R$ 500. Sem desconfiar, ele fez a transferência. Pouco depois, o mesmo contato solicitou mais R$ 2 mil, elevando o prejuízo para R$ 2,5 mil.

Logo após as transações, o idoso recebeu outra mensagem, desta vez de alguém que se passou por funcionário do Banco do Brasil. O golpista afirmou que as movimentações eram suspeitas e que seria necessário um procedimento para bloquear acessos indevidos à conta.

Sem perceber que se tratava de outro golpe, a vítima seguiu as instruções e acabou autorizando novas transferências. Os criminosos conseguiram movimentar mais R$ 4.444,44 e R$ 5.555,55, ampliando o prejuízo para mais de R$ 15 mil.

Ao notar que havia sido enganado, o idoso procurou a Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde registrou o boletim de ocorrência. Os criminosos ainda não foram identificados. A polícia alerta a população para redobrar a atenção com esse tipo de fraude.