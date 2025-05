Idoso é preso após abusar de menina de 13 anos que voltava da escola em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde de 4ª feira (28.maio.25), um homem de 69 anos acusado de estupro de vulnerável em Aparecida do Taboado. A prisão ocorreu após denúncia de uma adolescente de 13 anos, nas proximidades do bairro Eldorado, relatando ter sido atacado quando retornava da escola.

Segundo a polícia, o suspeito admitiu conhecer a adolescente há pouco tempo, afirmou saber sua idade e confessou tê-la beijado na boca. Ele alegou que o contato teria ocorrido "sem intenção", durante um abraço, versão que diverge do relato da vítima.

O homem foi autuado em flagrante. De acordo com o artigo 217-A do Código Penal, qualquer ato libidinoso praticado com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, independentemente de consentimento ou uso de violência.