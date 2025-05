Maníaco é preso por estupro virtual de menina de 12 anos e irmão menor

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II), prendeu na 4ª feira (14.maio.25) um homem de 39 anos acusado de estupro de vulnerável na modalidade virtual, em Bragança Paulista (SP).

A prisão preventiva do suspeito foi cumprida junto com dois mandados de busca e apreensão, destacando a atuação rápida e eficaz das autoridades.

O preso já possui condenação anterior de dez anos de prisão pela prática de comercialização de conteúdo pedopornográfico. Mesmo após cumprir parte da pena e ser colocado em liberdade, voltou a cometer crimes da mesma natureza, reincidindo em atos contra crianças e adolescentes.

As investigações começaram em janeiro, quando o pai de uma vítima de 12 anos descobriu que a filha estava sendo ameaçada por um indivíduo, por meio de um aplicativo, para produzir e enviar conteúdo impróprio. Durante o crime, o autor também passou a direcionar ameaças e práticas criminosas ao irmão da vítima, de apenas quatro anos.

O autor foi detido e responderá ao processo preso. As investigações continuam com a análise do material apreendido, buscando identificar outros possíveis crimes e vítimas.