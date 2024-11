Jhonathan mata o irmão na frente da mãe e esfaqueia a namorada

Jhonathan Stormann dos Santos, de 26 anos foi preso por matar o próprio irmão, Cristian Stormann dos Santos, de 18 anos, a facadas na frente da mãe e esfaqueou a namorada, por volta de 2h30, na 2ª.feira (18.nov.24).

O crime aconteceu em uma casa na esquina da Avenida Ismael José do Nascimento com a Rua 8A, no Bairro Vila São Pedro, em Tangará da Serra (MT).

O suspeito confessou que esfaqueou o irmão após uma briga familiar. O assassino estava embriagado.

No local, os policiais encontraram o corpo de Cristian em um dos quartos, com dois ferimentos no tórax. A equipe do SAMU confirmou a morte da vítima.

Após a chegada das autoridades, foi identificado que o suspeito também havia ferido sua namorada. Ela, de 22 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) com um corte profundo no peito.

A mulher informou aos policiais que foi atacada pelo namorado, após o homicídios.