Líder do PCC, Tuta é preso na Bolívia e devolvido ao Brasil

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta e apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), está sendo transferido para o Brasil. Ele foi entregue neste domingo (18) pelas autoridades bolivianas às equipes brasileiras.

Tuta foi preso na última sexta-feira (16) em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, durante operação conjunta da Polícia Federal brasileira e da Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). A captura ocorreu quando tentava renovar documentos com um documento brasileiro falso.

A polícia boliviana identificou a fraude e notificou as autoridades brasileiras e a Interpol. O criminoso é considerado o substituto de Marcos Camacho, o Marcola, na liderança do PCC, uma das maiores organizações criminosas do país.

O transporte de Tuta para o Brasil está sendo realizado por agentes brasileiros, garantindo sua custódia. A extradição é parte das ações conjuntas de combate ao crime organizado entre os dois países.