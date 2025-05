Mãe agredia filha que teve com amante, filmava e compartilhava conteúdo

A Polícia Civil de Goiás prendeu preventivamente na 2ª feira (19.maio.25) a mãe e o pai de uma criança de quatro anos acusados de tortura. A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, após denúncias que revelaram agressões graves cometidas pela mãe, com o conhecimento e omissão do pai.

A investigação teve início após a polícia receber vídeos em que a mãe aparece agredindo violentamente a criança. Segundo a DPCA, o pai, fruto de um relacionamento extraconjugal com a mulher, recebia os vídeos diretamente, como forma de chantagem emocional, mas não denunciou os crimes nem buscou proteger a filha.

As imagens mostram cenas de tortura que incluem ameaças com faca, esganamento até o desmaio, agressões com objetos como panelas, tapas, puxões de cabelo, xingamentos humilhantes e até simulação de enforcamento com pedido de socorro da criança.

Os vídeos indicam que os abusos começaram em outubro de 2023 e se repetiram por pelo menos um ano e meio. A criança foi retirada da guarda da mãe e está sob os cuidados de um familiar, responsável por garantir sua segurança. A polícia continua apurando o caso.