Mulher mata companheiro e arranca pênis dele após descobrir abusos da filha

Uma mulher de 42 anos confessou ter assassinado seu companheiro, de 47 anos, na madrugada desta 6ª feira (11.abril.25) no Conjunto Taquaril, em Belo Horizonte (MG), após descobrir que ele assediava sua filha de 11 anos. O autor levou facadas, golpes com pedaço de madeira, sofreu mutilação genital e teve o corpo queimado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher relatou que mantinha um relacionamento esporádico com o homem. A decisão de cometer o crime veio após encontrar mensagens de cunho sexual enviadas por ele à sua filha através de um aplicativo de celular.

Na noite anterior ao homicídio, o homem teria chegado em casa sob efeito de drogas e tocado a menina enquanto ela dormia. Para executar o plano, a mãe ofereceu uma cerveja ao companheiro, adulterada com um medicamento para dormir.

Após ele adormecer, ela desferiu múltiplas facadas e golpes na cabeça com um pedaço de madeira. Posteriormente, contou com a ajuda de um adolescente para mutilar o corpo. Segundo o jornal Correio 24 Horas, os dois levaram o cadáver para uma área de mata próxima, onde cortaram o órgão genital da vítima e colocaram na boca do homem antes de atear fogo ao corpo.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar ao presenciarem a cena. Os agentes encontraram o corpo carbonizado e seguiram um rastro de sangue até a casa da suspeita, que confessou o crime. A filha foi levada para a casa de uma tia, que confirmou o assédio do homem, mas descartou abuso sexual.

Ainda conforme o Correio 24 horas, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, enquanto o adolescente envolvido permanece foragido. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e as investigações continuam.