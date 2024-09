Mãe e padrasto levam criança morta com sinais de maus-tratos a hospital e são presos

Uma mulher de 26 anos e um homem de 20 anos foram presos em flagrante por suspeita de maus-tratos que resultaram na morte de uma criança de 2 anos, filha da suspeita. O caso ocorreu no último sábado (31), no bairro Ana Dias, em Itariri, e foi registrado na Delegacia Sede de Peruíbe, onde o flagrante foi formalizado.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no Pronto-Socorro de Itariri. Ao chegarem ao local, foram informados de que a criança já havia chegado sem vida, apresentando vários hematomas espalhados pelo corpo, o que indicava sinais claros de maus-tratos.

Segundo o site VTV News, a mãe e o padrasto levaram a menina ao pronto-socorro enrolada em um cobertor, e a mulher, desesperada, implorava por atendimento médico. No entanto, os ferimentos da criança sugeriam uma situação de extrema violência.

O casal foi detido e permanece preso, enquanto a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte e os responsáveis pelos maus-tratos.