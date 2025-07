Médico e ex-prefeito, Iron é baleado na cabeça em seu consultório (vídeo)

O médico e ex-prefeito de Confresa (MT), Iron Marques Parreira, de 66 anos, foi baleado na cabeça durante um ataque armado dentro do consultório onde atendia pacientes, no centro do município. O caso aconteceu na tarde da 3ª feira (15.jul.25).

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados invadiram a clínica, renderam uma funcionária e forçaram a entrada na sala onde o médico estava. Imagens de câmeras de segurança mostram a colaboradora sendo ameaçada e depois correndo, em pânico.

A equipe do Samu foi chamada ao local e prestou os primeiros atendimentos. Iron foi encaminhado ao Hospital Municipal de Confresa, onde permanece entubado em estado grave.

Iron foi prefeito de Confresa entre 2001 e 2003, mas deixou o cargo antes do fim do mandato, renunciando em dezembro daquele ano. Atualmente, exercia apenas a medicina.

Uma testemunha, em vídeo obtido pela reportagem, filmou o momento em que Iron é resgatado. Durante a captura das imagens, fora das câmeras, uma mulher comenta: "Esse doutor já foi alvo de atentados contra a vida dele demais. Ele não morre mais não". Assista:

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações e busca identificar os autores do crime.