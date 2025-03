Menor foi isca para atrair idoso que acabou morto e teve R$ 37 mil roubados

A Polícia Civil de Novo Horizonte do Sul prendeu cinco suspeitos pelo latrocínio de um idoso de 72 anos, ocorrido no município. Segundo as investigações, uma adolescente de 17 anos foi usada como isca para atrair a vítima até uma área de mata, onde ele foi rendido e morto.

O crime foi planejado por uma mulher de 24 anos, um homem de 20 anos e a adolescente, que conheciam a vítima e sabiam que ela tinha dinheiro guardado. Conforme a polícia, a adolescente foi incumbida de seduzir o idoso para facilitar o roubo.

Durante a emboscada, o homem e a adolescente renderam a vítima com uma faca e exigiram suas senhas bancárias. O idoso tentou reagir, mas acabou assassinado com golpes de extintor de incêndio e socos. Após a morte, a dupla fez transferências bancárias no valor de R$ 37 mil para contas de outros envolvidos, incluindo a mulher que ajudou a planejar o crime.

Além do trio, a polícia prendeu dois jovens, de 19 e 20 anos, moradores de Jateí. Eles participaram do furto do dinheiro da conta da vítima após o latrocínio.

Os cinco suspeitos confessaram o crime durante interrogatório gravado em vídeo e permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A investigação contou com a participação das delegacias de Novo Horizonte do Sul, Jateí, Ivinhema, Dourados e do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros).