UFMS fecha RU e aciona Polícia Federal após indícios de irregularidades

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) interditou, nesta segunda-feira (24), o Restaurante Universitário (RU) do Câmpus de Três Lagoas e suspendeu o contrato com a empresa M.A.B LIMA & CIA LTDA, após indícios de irregularidades.

A medida foi recomendada pela Procuradoria Federal da instituição e o caso será encaminhado para investigação sigilosa pela Delegacia de Polícia Federal e pela Procuradoria da República no município.

Segundo a Procuradoria Federal, os autos “apontam para a ocorrência de inúmeros ilícitos administrativos e criminais, seja pelo descumprimento do contrato administrativo em curso, inclusive com atos de superfaturamento”.

Além da interdição do RU, a Procuradoria também recomendou a suspensão do processo licitatório em andamento para a contratação de fornecedoras para os Restaurantes Universitários dos câmpus de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Aquidauana, pois a empresa investigada está participando da seleção.

Diante da paralisação dos serviços, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis lançará um edital de Auxílio Alimentação para garantir o atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante o período de suspensão do RU, considerando que o início do semestre letivo está previsto para 10 de março.

A UFMS também informou em nota que a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e a Corregedoria da instituição analisarão os contratos de todos os RUs para evitar irregularidades semelhantes.