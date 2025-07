Modelos brasileiras eram vendidas como mercadoria sexual na Europa

A Polícia Federal deflagrou nesta 3ª feira (15.jul.25) uma operação contra um grupo suspeito de tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual na Europa. A ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, além de um mandado de prisão preventiva.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 6,6 milhões em bens e valores dos investigados, o sequestro de quatro passaportes e a proibição de que as mulheres alvos da operação deixem o país.

As investigações começaram em maio de 2024 e apontam que o grupo aliciava mulheres brasileiras com perfil de modelos, usando redes sociais e aplicativos de mensagens. As vítimas eram atraídas com promessas de altos ganhos, passagens e hospedagem pagas.

No entanto, ao chegarem à Europa, eram submetidas a jornadas exaustivas, ameaças, retenção de documentos, violência física e psicológica e exploração financeira.

O inquérito foi aberto após o depoimento de uma das vítimas, que colaborou com as autoridades ao retornar ao Brasil. A PF apurou que parte da estrutura criminosa operava no território nacional, com integrantes no DF responsáveis pelo recrutamento e organização dos atendimentos fora do país.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico internacional de pessoas. A investigação continua para identificar outros envolvidos.